Жительница Екатеринбурга через суд вернула излишне уплаченные взносы в ПФР

Свердловский областной суд обязал Пенсионный фонд РФ вернуть индивидуальному предпринимателю переплату по страховым взносам.

Иск подала жительница Екатеринбурга, которая носила статус ИП до июля 2015 года. Она указала, что исправно переводила страховые взносы, при этом платила налоги по упрощенной системе. За период с 2014 по 2015 года возник излишек в размере 99 тысяч рублей. В региональном отделении ПФР вернуть переплату отказались.

Тогда женщина обратилась с административным иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, но проиграла дело. Судья решил, что возможность уменьшения сумм полученных доходов на сумму расходов при расчете страховых взносов для ИП на «упрощенке» не предусмотрена законом. Но апелляционная инстанция опровергла эти выводы.

Областной суд отменил решение районного суда и указал, что у Пенсионного фонда не было оснований как для начисления истцу пеней, так и для отказа в возврате излишне уплаченных сумм и штрафов. Госучреждение обязано устранить допущенные нарушения прав и законных интересов административного истца. Об исполнении решения ответчик обязан сообщить суду в течение месяца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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