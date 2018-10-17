В Екатеринбурге осужден мошенник, похищавший деньги у прохожих с помощью «найденного кошелька»

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор 47-летнему жителю Тюмени, похищавшему деньги у пожилых людей. Мужчина вместе с подельником обокрал шестерых пенсионеров, разыгрывая спектакль с «потерянным кошельком». Эта уловка мошенников давно известна полицейским, но до сих пор остается актуальной из-за доверчивости людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый в совершении краж Леонид Фонарев был задержан в сентябре 2017 года. Оперативники выяснили, что он и его сообщник высматривали в банках одиноких пенсионеров, затем следовали за ними на улице. Преступление совершалось по одной схеме: в укромном месте сообщник подходил к пенсионеру и сообщал, что нашел на улице пачку банкнот. Деньги он предлагал поделить. В этот момент появлялся Фонарев, который изображал возмущенного владельца якобы потерянных банкнот, кричал и требовал немедленно вернуть его деньги. Обманщик уверял, что сможет узнать свои купюры. Он заставлял растерявшегося пенсионера открыть сумку и показать свою наличность. Сообщник подыгрывал и тоже доставал свои деньги. Фонарев брал кошелек потерпевшего и пересчитывал купюры, а потом возвращал обратно. Но за время «проверки» успевал вытащить часть денег. Пока пенсионер не опомнился, преступники быстро скрывались.

Иногда Фонарев действовал один, сообщают в полиции. Для этого он использовал заранее приготовленный муляж – завернутую в полиэтилен пачку мелких купюр, снаружи которой была банкнота в 100 долларов или 5 000 рублей. Таким способом ему удалось обмануть, например, двух женщин на Эльмаше. Они подобрали пачку денег, но когда мошенник обратился к ним с вопросом, не находили ли они наличные, ответили отрицательно. При этом горожанки согласились на «проверку» кошельков. У одной из потерпевших Фонарев незаметно вытащил 21 тысячу рублей, а затем заставил женщин вернуть и его приманку.

По этой схеме тюменец похитил более 40 тысяч рублей у прохожих. За это ему была инкриминирована уголовная статья за мошенничество по сговору. Кроме того, Фонарев был обвинен в грабеже, так как в другом преступном эпизоде просто выхватил деньги из рук женщины и убежал. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.18

В Березовском снова возбуждено уголовное дело из-за свалки опасных отходов. / Жительница Екатеринбурга через суд вернула излишне уплаченные взносы в ПФР. / В двух жутких ДТП на Урале погибли трое взрослых и ребенок (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»