«Билайн» заплатит 100 тысяч за СМС с рекламой

УФАС Свердловской области оштрафовал «Билайн» за рекламу по СМС. Короткое сообщение обошлось провайдеру в 100 тысяч рублей.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 20 октября прошлого года отправило абоненту СМС с рекламой антивируса Касперского. Причем сообщение рассылалось с короткого номера МТС с предложением активировать защиту в личном кабинете МТС. Абонент согласия на рекламную рассылку не давал.

«На основании указанного решения антимонопольным органом вынесено предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, которым на ПАО «ВымпелКом» возложена обязанность в установленный срок прекратить пропуск по своей сети подвижной радиотелефонной связи из сети подвижной радиотелефонной связи оператора ПАО «МТС» трафика, содержащего незаконную рассылку с короткого номера «МТС», – сообщили в пресс-службе свердловского антимонопольного органа.

УФАС выписала «ВымпелКому» штраф в 100 тысяч рублей, компания пыталась обжаловать решение, но апелляционный суд оставил его в силе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.10.18

В Екатеринбурге осужден мошенник, похищавший деньги у прохожих с помощью «найденного кошелька». / В Березовском снова возбуждено уголовное дело из-за свалки опасных отходов. / Жительница Екатеринбурга через суд вернула излишне уплаченные взносы в ПФР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»