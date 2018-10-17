«Билайн» заплатит 100 тысяч за СМС с рекламой

УФАС Свердловской области оштрафовал «Билайн» за рекламу по СМС. Короткое сообщение обошлось провайдеру в 100 тысяч рублей.
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 20 октября прошлого года отправило абоненту СМС с рекламой антивируса Касперского. Причем сообщение рассылалось с короткого номера МТС с предложением активировать защиту в личном кабинете МТС. Абонент согласия на рекламную рассылку не давал.
«На основании указанного решения антимонопольным органом вынесено предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, которым на ПАО «ВымпелКом» возложена обязанность в установленный срок прекратить пропуск по своей сети подвижной радиотелефонной связи из сети подвижной радиотелефонной связи оператора ПАО «МТС» трафика, содержащего незаконную рассылку с короткого номера «МТС», – сообщили в пресс-службе свердловского антимонопольного органа.
УФАС выписала «ВымпелКому» штраф в 100 тысяч рублей, компания пыталась обжаловать решение, но апелляционный суд оставил его в силе.
Екатеринбург, служба информации
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