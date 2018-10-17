Депутатов позвали смотреть на отбеленные черепа. Уже есть недовольные (ДОКУМЕНТ)

На следующей неделе в Екатеринбурге откроется Первый трофейный форум, организованный при участии правительства Свердловской области, точнее – департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона. Участникам и гостям предложат посмотреть на черепа и шкуры убитых животных и изучить основы таксидермии.

Как сообщается на официальном портале мероприятия, среди его целей – популяризация трофейной охоты, решение задач по развитию охотхозяйств и повышение личной ответственности по охране дикой природы.

Фото из фейсбука Вячеслава Вегнера

В рамках решения этих задач пройдет и выставка-конкурс охотничьих трофеев, которые организаторы собирали у охотников. Объявление о приеме «рогов и копыт» было размещено на сайте департамента по охране животного мира. На конкурс принимали рога диких копытных животных (лосей, оленей, косуль, антилоп, козлов, баранов, буйволов); клыки кабанов, кабарги, моржей; черепа медведей, волков, рысей, росомах, лисиц, барсуков, выдр, бобров; шкуры медведей, волков, рысей, росомах. Дальнейшее описание может шокировать впечатлительного человека: «Трофеи должны быть обработаны: черепа очищены от шкуры и мышц, выварены и отбелены; шкуры выделаны, разрезаны пластом или ковром; рога представлены с лобной костью или черепом». Правда, делают оговорку организаторы, к участию в конкурсе принимаются только трофеи, добытые на законной охоте, и не принимаются части тел животных из Красной книги.

Полюбоваться на экспозицию свердловские чиновники в лице первого вице-губернатора Алексея Орлова пригласили депутатов заксобрания. И уже нашелся как минимум один, который выразил возмущение проведением такой акции. «Кто-то меряется подвигами, делами и свершениями, а кто-то – убитыми животными и количеством их крови на руках», – написал в своем фейсбуке депутат Вячеслав Вегнер. Позже, в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День», он отметил, что «с таким же успехом можно выкопать из могил всех жертв разборок 90-х и тоже назвать их чьими-то охотничьими трофеями».

Екатеринбург, служба информации

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