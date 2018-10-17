Владислав Пинаев вступил в должность мэра Нижнего Тагила

Сегодня, 17 октября, Владислав Пинаев вступил в должность главы города Нижний Тагил. Церемония инаугурации прошла в Нижнетагильском драмтеатре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе тагильской мэрии, в адрес Пинаева поступили поздравления полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. От имени губернатора главу лично поздравил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Владислав Пинаев в своей речи отметил, что одна из главных его задач – подготовка к 300-летию Нижнего Тагила, которое город будет отмечать в 2022 году. «Говоря о перспективных направлениях развития, не могу не сказать об очень важном направлении работы. Нам необходимо удержать в городе молодежь, а значит сохранить здесь высшую школу и пойти дальше – сделать Тагил научно-производственным центром», – добавил Пинаев.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 17.10.18

Депутатов позвали смотреть на отбеленные черепа. Уже есть недовольные (ДОКУМЕНТ). / Губернатор «высказался до конца» и поддержал переименование аэропорта Кольцово. / В Екатеринбурге судебные приставы тормозят машины должников и забирают у них автомобили (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»