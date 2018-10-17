«Уральские авиалинии» запустили продажу льготных билетов в Калининград и на Дальний Восток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила продажу субсидированных билетов в рамках программы доступности воздушных перевозок пассажиров из Калининграда и Дальнего Востока. Льготные тарифы действуют на нескольких направлениях.

Так, стоимость перелета из Екатеринбурга в Читу составляет 5 000 рублей в одну сторону. Билет на рейс Екатеринбург – Владивосток стоит 6 400 рублей. В Хабаровск из уральской столицы можно улететь за 6 200 рублей. Кроме того, по данной программе перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград будет стоить от 1 700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, вылеты по субсидированным авиабилетам возможны по 1 декабря 2018 года. Льготы доступны гражданам РФ в возрасте до 23 лет и пенсионерам, инвалидам I группы всех возрастов и их сопровождающим, инвалиды с детства II и III группы. Купить билеты можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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