Нескольким десяткам детей пришлось танцевать под проливным дождем на акции ГИБДД «Засветись» (ФОТО)

Акцию ГИБДД, посвященную популяризации световозвращающих аксессуаров, испортил проливной дождь.

Мероприятие было анонсировано как социально значимое и главными героями ее, помимо чиновников и представителей Госавтоинспекции, должны были стать дети. Им по итогам акции раздали световозвращающие значки и брелоки.

Социальная акция «Засветись», посвященная пропаганде использования световозвращающих аксессуаров для пешеходов, проводилась на улице Вайнера, и прямо в разгар действа начался проливной дождь.

В рамках мероприятия дети поучаствовали в танцевальном флешмобе, который провел участник шоу на ТНТ «Танцы» Владимир Рябинкин. Однако школьникам пришлось танцевать под сильным ливнем. Затем ветром сдуло колонки, из-за чего организаторы отключили звуковую аппаратуру. Поэтому выступающим пришлось заканчивать концерт пением а капелла.

В акции участвовало около трёхсот школьников. Дети и педагоги в подарок получили более 500 световозвращающих брелков и значков.

По статистике УГИБДД по Екатеринбургу, за 9 месяцев этого года в темное время суток произошло 61 ДТП с участием пешеходов, 10 человек погибли, 55 получили травмы. Аварии с пешеходами случаются в том числе на пешеходных переходах. Таких ДТП в сумерках и ночью было зафиксировано 22, погибли два человека, 24 получили травмы. Водители в темное время суток замечают пешеходов примерно в 40 метрах, световозвращающие элементы увеличивают эту дистанцию в 10 раз, до 400 метров, отмечают в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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