За 9 месяцев в Свердловской области были убиты 568 человек

За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области было совершено 41 059 преступлений, что на 5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, от рук преступников погибли 568 человек, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. Здоровью 862 человек причинен тяжкий вред.

Более половины всех преступлений (52 %) составляют кражи, мошенничество и грабеж. Ущерб от них составил 4,2 млрд рублей. При этом правоохранители отмечают, что уже 46,3 % случаев мошенничеств совершены с использованием интернет-технологий.

В общественных местах совершено 16 129 преступлений. При этом если количество грабежей снизилось, то количество разбойных нападений, напротив, возросло на 8%.

Из 22 595 выявленных преступников доля безработных уменьшилась с 60,2 % до 56,3 %, а удельный вес ранее судимых лиц – с 37,1 % до 36,7 %.

39,3 % раскрытых преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, 6,2 % – несовершеннолетними или при их соучастии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.10.18

Нескольким десяткам детей пришлось танцевать под проливным дождем на акции ГИБДД «Засветись» (ФОТО). / «Уральские авиалинии» запустили продажу льготных билетов в Калининград и на Дальний Восток. / Владислав Пинаев вступил в должность мэра Нижнего Тагила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»