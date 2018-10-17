Два сотрудника Росгвардии лишились работы из-за недостоверных деклараций

Свердловская прокуратура обнаружила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства при проверке деклараций сотрудников регионального управления Росгвардии. Некоторые служащие и их супруги скрывали доходы от продажи имущества, а также не указывали сведения о наличии автомобилей, квартир и земельных участков.

К примеру, по данным прокуратуры, начальница отдела организационно-аналитической работы УВО по Екатеринбургу и ее муж в период с 2014 по 2017 годы приобрели имущество на сумму свыше 3,7 миллионов рублей. При этом общий доход супругов за этот период составил чуть более 2,9 миллионов рублей. Более того, при проверке сведений в налоговой службе доход мужа сотрудницы Росгвардии оказался значительно меньше, чем она указала в своей декларации, и составил около 220 тысяч рублей.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Качканарскому, Нижнетуринскому, Новолялинскому, Верхотурскому районам и городу Лесной в справке не указал доходы, полученные от отчуждения транспортного средства 2017 года выпуска. Также служащий «забыл» сообщить в декларации доход супруги-предпринимательницы, заработавшей несколько миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, были установлены и факты сокрытия имущества. Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по городам Екатеринбург и Сысерть не представил сведения о квартире в Курганской области. Другой сотрудник не указал в справке квартиру, расположенной в Санкт-Петербурге.

Некоторые сотрудники ФГКУ Управления вневедомственной охраны войск Росгвардии и вовсе допускали прямой конфликт интересов. В ряде территориальных отделов супруги руководителей работали в их подчинении и получали премии, выписанные мужьями-начальниками.

По результатам проверки областная прокуратура внесла представление региональному руководству Росгвардии. В ведомстве оперативно приняли кадровые решения: два сотрудника были уволены с формулировкой «утрата доверия», к дисциплинарной ответственности привлечены еще 29 сотрудников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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