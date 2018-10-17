Десяток аварий за два года: ЕТК покончит с печальной традицией Сортировки (ВИДЕО)

На Сортировке в районе улицы Ангарской за последние два года энергетики 13 раз приезжали устранять последствия аварий на сетях. С момента постройки квартала здесь сменилось несколько собственников, но все ремонты были только аварийными. Сейчас специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят реконструкцию, через месяц коммунальные проблемы у местных жителей закончатся.

Реконструкция на Сортировке

АО «ЕТК» ведет реконструкцию квартальных сетей в районе Старой Сортировки, в границах улиц Дружининская – Кунарская – Расточная – Ангарская, сейчас раскопаны два участка, в ближайшее время работы начнутся еще на трех. Всего заменят 4,7 км сетей, идущих от котельной на Кишиневской, 56. Закончить ремонт должны до конца года.

Как рассказал сегодня замначальника РТС № 6 АО ЕТК Артем Соколов, у этих труб было более десятка «хозяев», ремонты проходили раз в пять, десять лет, но поврежденные трубы менялись на аналогичные, сталь заменяли на сталь. Теперь здесь будут гибкие теплоизолированные трубы, устойчивые к коррозии и не подверженные засорению осадком и примесями.

С 2016 года этими сетями занимается ЕТК, и только за это время у дома на Ангарской, 54, было десять повреждений на сетях ГВС и три аварии на отопительных сетях. А эти трубы дают воду и отопление пяти десятиподъездным высоткам. «Мы ведем реконструкцию тепловых сетей с изменением типа материала, сталь меняется на пластик. Это делается для улучшения качества ГВС для потребителей. И параллельно меняется отопление для безаварийной работы в зимний период. Проблема даже не в частых порывах, а в том, что вода не доходила до квартир или доходила, но не той температуры», – пояснил специалист. По его словам, ремонт близ Ангарской, 54, закончат до конца месяца. Перебоев с отоплением и горячей водой не будет.

Параллельно меняют сети близ дома по Ангарской, 58. От них питается школа. После окончания реконструкции там из горячего крана польется действительно горячая вода. Затем начнутся работы у дома по Дружининской, 48. «В этом доме люди давно забыли, что такое горячая вода. Благодаря этой реконструкции она у них появится – и они вспомнят», – пообещал Артем Соколов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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