Самолет Омск – Москва внепланово сел в Екатеринбурге

Авиарейс U6-388, следовавший по маршруту Омск – Москва, сегодня утром совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», один из пассажиров почувствовал себя плохо, и командир экипажа принял решение о приземлении в Екатеринбурге. У трапа пассажира ждала бригада скорой помощи.

Воздушное судно продолжило свой путь, как сообщили РИА «Новый День» в авиакомпании, в эти минуты оно уже приближается к Москве.

Екатеринбург, служба информации

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