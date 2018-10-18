Свердловские власти пообещали до 2020 года избавиться от очередей в ясли

В Свердловской области уровень доступности яслей для детей до трех лет составляет 74 %. В некоторых муниципалитетах проблема с очередями уже решена, где-то нехватка мест все еще ощущается остро. Чтобы полностью закрыть потребность в детских учреждениях, требуется создать около 17 тысяч мест. Этот вопрос областные власти обещают решить к концу 2020 года.

Как сообщил на заседании правительства вице-губернатор Павел Креков, в этом году планируется ввести более 2 тысяч ясельных мест. В настоящее время определены правила привлечения федеральных средств на строительство детских садов, уже заключено первое соглашение о предоставлении трансферта в 175 миллионов рублей на строительство в 2019 году детского сада на 270 мест в Березовском и дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в Красноуральске. Кроме того, в Министерство просвещения РФ направлены предложения о строительстве еще 11 объектов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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