В Екатеринбурге задержаны «братки», отнимавшие у своих жертв автомобили (ФОТО)

В Екатеринбурге перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в вымогательстве и грабеже. Особую слабость преступники питали к чужим автомобилям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, первый эпизод датируется августом 2017 года. Инцидент произошел в одном из ТЦ города. Местный бизнесмен пришел туда на деловую встречу. Однако в разгар беседы к нему вдруг подсели два незнакомых мужчины крепкого телосложения и начали ему угрожать. Молодые люди требовали вернуть якобы имевшиеся у потерпевшего долги, в противном случае обещали расправиться с ним и его семьей. В итоге незнакомцы забрали у потерпевшего ключи от автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей и уехали на нем.

Другой эпизод произошел 28 января 2018 года. Потерпевший рассказал полицейским, что хотел продать машину стоимостью 400 тысяч рублей, и договорился о встрече с потенциальными покупателями. Один из них попросил пустить его за руль. Затем злоумышленники вышвырнули хозяина из автомобиля, закрыли двери и уехали.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать двух подозреваемых в обоих преступлениях – граждан 1985 и 1994 годов рождения. Один из них зарегистрирован в другом регионе, второй вовсе не имеет регистрации в России. В отношении задержанных были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям 163 и 161 УК Российской Федерации «Вымогательство» и «Грабеж». Оба помещены под стражу. Впоследствии был установлен и третий соучастник, который на тот момент уже находился под стражей по подозрению в совершении других преступлений. В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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