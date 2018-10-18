В Екатеринбурге начинают работу первые елочные базары

В Екатеринбурге к Новому году начинают готовиться за 2,5 месяца. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», первые елочные базары уже начали свою работу.

Так, к примеру, в сетях бюджетных магазинов «Галамарт» и Fix Prise уже можно приобрести новогодние открытки, упаковку, украшения для дома, гирлянды, елочные игрушки и мелкие сувениры. Продавцы говорят, что товар пользуется спросом: многие предпочитают готовиться к празднику загодя.

Кроме того, в интернете активизировались продавцы искусственных елей – реклама их сайтов начала выходить на первые позиции в поисковых системах. Первые же елочные базары с искусственными елями в торговых центрах Екатеринбурга появятся, по традиции, в ноябре. Живые елки на улицах Екатеринбурга начнут продавать за две-три недели до Нового года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.18

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