Концентрация вредных веществ в реке Бисерти оказалась превышена в 180 раз

Бесконтрольный сброс в реку Бисерть сточных вод коммунальщиками привел к тому, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ оказалась превышена в десятки и даже сотни раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, МУП ЖКХ поселка Бисерть сливало в реку стоки с превышением допустимой концентрации иона аммония – в 180 раз, нефтепродуктов – в 21 раз. Аналогичные нарушения закона выявлены в деятельности ППМУП «Водоканал» (Первоуральск), МУП «ЖКХ» р.п. Атиг, МУП БВКХ «Водоканал» (Березовский), МУП «Горкомсети» (Сухой Лог).

Кроме этого установлено, что МУПы Бисерти и Атига вообще не имели разрешения на сброс сточных вод.

По требованию областного минприроды руководители обоих предприятий привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 80 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. Кроме того, в Нижнесергинский районный суд направлены иски с требованием обязать МУП «ЖКХ» р.п. Атиг и МУП ЖКУ р.п. Бисерть получить в департаменте Росприроднадзора по УрФО разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Бисерть, Атиг, служба информации

Бисерть, Атиг. Другие новости 18.10.18

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