Депутаты узаконят букву «ё» в названиях более 50 свердловских муниципалитетов

Свердловские депутаты на ближайшем заседании заксобрания примут законопроект о возвращении в названия ряда муниципалитетов исторической буквы «ё».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документах будут скорректированы наименования 51 населенного пункта. В основном, это небольшие деревни и поселки, а также единственный город в этом списке – Берёзовский. К примеру, в Верхотурском округе деревня «Королева» будет исправлена на «Королёва». Исторические названия вернут поселкам Таёжный и Ёлкино в городском округе Лесной. В Каменском округе отныне будет деревня Кремлёвка, а в Первоуральском округе – поселок Решёты и деревня Старые Решёты.

Переименования с внесением буквы «ё» будут отражены в двух законах: «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области». В аппарате заксо пояснили, что корректировка названий муниципалитетов связана с приведением в соответствие с федеральным законодательством. В 2015 году был издан указ Минэкономразвития РФ «Об утверждении порядка выявления существующих наименований географических объектов». Документ предписывает проверку географических названий по справочникам, классификаторам и различным нормативным актам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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