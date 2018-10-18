На двух участках проспекта Ленина запретят остановку. Машины нарушителей будут эвакуированы

В ближайшее время на двух участках проспекта Ленина в Екатеринбурге будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, остановки запретят на проспекте Ленина перед Генеральской улицей (50 метров перед перекрестком со стороны Восточной); и на проспекте Ленина перед улицей Гагарина (70 метров перед перекрестком со стороны улицы Тимирязева).

Кроме того, для увеличения пропускной способности на пересечении улиц Московской и Авиационной (на Московской со стороны улицы Циолковского) будут установлены знаки «Движение прямо или направо». Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и призывает автомобилистов обращать внимание на появление новых дорожных знаков.

Екатеринбург, служба информации

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