На Широкой Речке горел дом рядом с газопроводом (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Прохожей сегодня днем загорелся двухэтажный деревянный дом. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро и едва не задел окружающие постройки.

Кроме того, неподалеку от частного дома проходит газопровод. Со слов очевидцев, разгуляться огню не позволили пожарные, которые оперативно приехали на место происшествия.

В службе спасения «Сова» сообщили, что ранг пожара на улице Прохожей был поднят до номера «1 бис». Всего в тушении были задействованы 18 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас причина возгорания устанавливается специалистами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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