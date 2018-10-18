Уральские ученые готовятся исследовать на людях метод восстановления печени с помощью стволовых клеток (ФОТО)

В Екатеринбурге на базе УГМУ сегодня состоялось открытие фотовыставки «Экспериментатор и испытатель». В рамках встречи один из специалистов учреждения рассказал, что уральские ученые готовятся к испытаниям на людях метода с использованием стволовых клеток для восстановления поврежденной печени. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Заведующей кафедрой патологической физиологии УГМУ Дмитрий Гребнев говорит, что работает над новым методом регенерации поврежденной печени. Эксперт предлагает использовать для этого комбинацию стволовых клеток разных видов, которые можно выделить из плаценты.

Ученый объясняет, что такая процедура в будущем может избавить людей от трансплантации органа. Так как сама операция не каждому по карману, и донора найти непросто. «Мы же предлагаем использовать клеточные технологии по лечению токсических гепатитов разных видов. И проводим исследования по коррекции цирроза печени», – объясняет заведующий кафедры патологической физиологии УГМУ Дмитрий Гребнев.

Дмитрий рассчитывает внедрить данную технологию в практическое здравоохранение. Пока методика проходит клинические испытания на лабораторных животных. Минимум через пять лет удастся провести подобные исследования на человеке. После того, как их одобрит локально этический комитет.

На выставке же представлены фотографии экспериментаторов и испытателей, которые помогли науке сделать огромные шаги в развитии новых технологий. Нередко среди добровольцев оказываются и сами работники исследовательских центров.

Например, сотрудник ИМБП РАН Олег Волошин участвовал в эксперименте, в рамках которого он пять дней находился в ванне «сухой» иммерсии.

Олег Волошин

«Он находится фактически в состоянии частичной невесомости. В таком состоянии он пребывает несколько дней подряд. И в таком состоянии он должен производить определенные действия. В данном случае он производит стыковку двух космических аппаратов. И ученые измеряют, насколько его способности, физиологические и психические, изменились после нескольких дней пребывания в состоянии частичной невесомости», – рассказывает главный редактор портала «Чердак» Егор Быковский.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.18

На Широкой Речке горел дом рядом с газопроводом (ФОТО). / На двух участках проспекта Ленина запретят остановку. Машины нарушителей будут эвакуированы. / В Кольцово сравнили достоинства Чайковского, Бажова, Демидова и Татищева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»