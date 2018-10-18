Высокинский назначил очередного вице-мэра – им стал давний соратник Куйвашева

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по вопросам организации управления Игоря Сутягина. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Игорь Сутягин по образованию юрист. По окончании университета работал в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, начиная с должности помощника прокурора до заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора. В период с декабря 2005 года по январь 2013 года Игорь Сутягин работал в администрации города Тобольска, начиная с должности председателя комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации до первого заместителя главы администрации (напомним, нынешний свердловский губернатор Евгений Куйвашев руководил Тобольском с 2005 по 2007 год). С марта 2013 года по январь 2014 года Сутягин работал советником губернатора Куйвашева. 28 января 2014 года назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Напомним, ранее должность замглавы администрации по организации управления занимал Вадим Дударенко, один из членов команды «коллективного Чернецкого», прежде руководивший департаментом по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга. В понедельник было объявлено, что Дударенко покинул мэрию. Одновременно с ним ушли вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и главный идеолог ратуши Сергей Тушин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.18

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