Несколько тысяч верующих пройдут по центру Екатеринбурга 4 ноября

В День народного единства в Екатеринбурге состоится очередной общегородской крестный ход. Молитвенное шествие по традиции возглавит митрополит Кирилл.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, маршрут православных начнется от Свято-Троицкого собора, где перед этим пройдет церковная служба. Шествие стартует ориентировочно в 11:15. Верующие пройдут до Храма-на-Крови, сделав по пути две остановки для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.

В Епархии добавили, что участники крестного хода пронесут мощи святого князя Александра Невского, великомученицы Екатерины – покровительницы уральской столицы, и праведного воина Феодора Ушакова.

Отметим, что ежегодно крестный ход на 4 ноября собирает до 10 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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