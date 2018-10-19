Суд запретил сатирическую статью «Красной бурды» о взятках

На территории России оказалась под запретом публикация уральского юмористического журнала «Красная бурда», посвященная взяточничеству. Такое решение принял Вольский районный суд Саратовский области.

Шуточная статья с заголовком «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» была опубликована в ноябре 2017 года на сайте «Областной газеты» – официального издания правительства Свердловской области. Но уже через месяц публикация была признана незаконной. Суд счел, что в материале дается информация о способах и порядке дачи и получения взятки должностным лицам.

«Знаете, мы почему-то уверены, что судья осилила только заголовок. Потому что если бы она дочитала в подзаголовке слово «юмористический» хотя бы до буквы «р», одним нелепым судебным решением в мире стало бы меньше. А вот всеми любимый Роскомнадзор хочется похвалить! Он как раз осилил текст решения суда, да и выполнил его. Правда, не сразу, а почти через год. А ведь за это время все взяточники изучили статью, и теперь коррупция непобедима!» – прокомментировали ситуацию в «Красной бурде».

В настоящее время текст статьи действительно удален с сайта «Областной газеты».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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