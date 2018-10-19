Пара подозреваемых в убийстве бомжей объявлена в федеральный розыск (ФОТО)

Ингодинский отдел УМВД по городу Чите разыскивает мужчину и женщину без определенного места жительства, подозреваемых в убийстве.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция ищет Дмитрия Ионова 1977 года рождения, и Марию Ушакову 1988 года рождения.

Ионов – уроженец Перми, проживающий в городе Борзя Читинской области. Приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см. У мужчины имеется особая примета – на кисти правой руки татуировка «За Вас», есть иные тату. В определенных кругах он более известен по кличке «Большой».

Гражданка Ушакова ранее проживала в поселке Могзон Читинской области. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения. По данным полковника Горелых, в определенных кругах она более известна по кличке «Махоня».

Те, кому известно местонахождение подозреваемых, могут сообщить по телефону отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чита: 8-914-510-86-06, по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61 или «02».

Екатеринбург, Чита, служба информации

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