На Щербакова столкнулись пять иномарок, у одной оторвало колесо (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром на улице Щербакова случилась массовая авария. Участниками ДТП стали сразу пять иномарок: «Лексус», «Ауди», БМВ, «Шкода» и «Мицубиси».

Фото Романа Иванова

От столкновения автомобили разлетелись в разные стороны, две машины сильно помяты. У одной из них оторвано колесо. Несмотря на значительный ущерб транспортным средствам, водители не пострадали.

Фото Романа Иванова

Как сообщили «Новому Дню», в отделе пропаганде ГИБДД по Екатеринбургу, в 9:10 водитель «Лексуса» ехал из центра в сторону Химмаша и не справился с управлением. Автомобиль задел бордюр и вылетел на полосу встречного движения, после чего столкнулся с «Ауди».

Фото Юлии Антоновой

Далее последовал удар в БМВ, а затем в «Шкоду», ехавшей следом. Осколки и зеркало от «Шкоды» попали в автомобиль «Мицубиси», находившийся рядом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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