В уральском селе рабочие повредили газопровод, пришлось эвакуировать школу и детсад (ФОТО)

В селе Бакряж Ачитского городского округа сегодня днем был поврежден газопровод диаметром 63 мм. Это случилось во время раскопочных работ по улице Заречной.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, тревожное сообщение поступило в 12.10. Сотрудники газовой службы перекрыли газ. Рядом с поврежденным участком располагаются школа и детский сад, для безопасности экстренные службы провели эвакуацию людей. Из зданий вывели 105 детей и 15 сотрудников, все они направлены по домам.

В ведомстве отметили, что газопровод не питает жилой сектор и социальные объекты. Поэтому в результате отключения газа жизнеобеспечение населения не нарушено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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