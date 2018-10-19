В Карпинске пропал 78-летний дедушка, страдающий потерей памяти (ФОТО)

В Карпинске ищут пенсионера, который 14 октября около 16:00 ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, пенсионера зовут Раков Алексей Кузьмич. Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые с проседью, глаза светлые, на лице щетина. Страдает потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве. Был одет в меховую безрукавку зеленого цвета, брюки серого цвета, сланцы синего цвета, черную кепку.

Граждан, знающих, где его искать, просьба сообщить по телефонам: 8 (34383) 3-34-33, 3-40-79.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 19.10.18

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