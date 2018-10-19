В Асбесте строительный завод загрязнял воздух оксидом углерода

В Асбесте после проверки природоохранной прокуратуры приостановлена работа предприятия ООО «Гранула», где производят сухие строительные смеси.

На завод пожаловались местные жители, и надзорный орган действительно выявил серьезные нарушения. Организация допускала превышение в 7,69 раза выбросов оксида углерода в атмосферу. Кроме того, срок действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ у предприятия истекает менее чем через месяц.

В отношении предприятия и его генерального директора возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам рассмотрения прокурорских актов завод самостоятельно приостановил работу производственной площадки. Для устранения нарушений организация провела проверку фильтров на оборудовании, а также заключила договоры на приобретение дополнительных фильтрующих и газоанализирующих устройств.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 19.10.18

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