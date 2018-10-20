«Автомобилист» снова победил: в Череповце обыграна «Северсталь»

«Автомобилист» в пятницу вечером сыграл выездной матч в Череповцве с местной командой «Северсталь». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Екатеринбуржцы забивали шайбы в каждом периоде.

Стефан Да Коста и Найджел Доус отличились при розыгрыше большинства, Виталий Попов забил гол в контратаке «Автомобилиста». Вратарь Якуб Коварж на протяжении 50 минут сохранял свои ворота в неприкосновенности, но оформить чеху очередной шатаут не позволил нападающий «Северстали» Игорь Гераськин.

Тем не менее, уральцы уверенно додержали преимущество в счете до финальной серии. Это 19-я победа «Автомобилиста» в 20-ти матчах КХЛ. Единственная осечка команды Андрея Мартемьянова была в домашнем матче с «Барысом».

Екатеринбургский клуб продолжает лидировать в чемпионате лиги – отрыв от ближайших преследователей составляет 8 очков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.18

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