Ночью в центре Екатеринбурга забил гейзер в несколько метров высотой (ВИДЕО)

Сегодня около трех часов ночи из-под земли в центре Екатеринбурга забил фонтан с горячей водой. Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, трубу с горячей водой прорвало на перекрестке улиц Шевченко – Луначарского.

Гейзер с водой

Кипяток разлился прямо по проезжей части улицы Шевченко, гаишники перекрыли дорогу и отправляли водителей в объезд. В пресс-службе ЕТК рассказали, что ремонтные бригады сразу прибыли на место, откачали воду и приступили к ремонту теплотрассы. На время работ температура подаваемой в ближайшие дома горячей воды снижена до плюс 50 градусов.

«Учитывая температуру наружного воздуха, температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной. Предполагаемый срок устранения повреждения – сегодня 22.00, но специалисты ЕТК приложат все усилия, чтобы закончить работы раньше. После чего теплоснабжение и ГВС будет обеспечиваться по обычной схеме», – прокомментировали в ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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