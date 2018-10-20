Четыре человека погибли в ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Четыре человека погибли и еще один госпитализирован в результате ДТП, которое случилось сегодня ночью на севере Свердловской области.

Как рассказал РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла в 03:30 утра на 284 км автодороги Екатеринбург-Серов, в районе Новой Ляли.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, ехавший со стороны Екатеринбурга, вылетел на встречку и столкнулся с Ладой Гранта. 24-летний водитель и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия. Водителя Лады 1989 года рождения врачам также не удалось спасти, он умер. Пассажир Лады 1984 года рождения доставлен в Новолялинскую районную больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

«В настоящее время представители МВД устанавливают личности пассажиров иномарки и более подробные причины аварии. Уже известно, что Ладой управлял житель города столицы среднего Урала, его стаж вождения – 10 лет. Водитель Mitsubishi – житель поселка Лобва, его стаж составляет 3 года», – отметил полковник Горелых.

Новая Ляля, служба информации

Новая Ляля. Другие новости 20.10.18

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