Рабочий разбился, упав с крыши оборонного завода имени Калинина в Екатеринбурге

Сегодня около 10 часов утра с крыши завода имени Калинина в Екатеринбурге сорвался рабочий, ремонтировавший кровлю.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Орджоникидзевского района, 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, он госпитализирован. Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая. Будет установлено, работником какой именно организации является пострадавший, был ли он официально трудоустроен в подрядной организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.

Напомним, два года назад на ЗиКе рухнула крыша. Трагедия произошла 9 ноября 2016 года. Кровля рухнула на участке между 42-м и 10-м цехами. Площадь обрушения составила 1800 квадратных метров. 16 человек оказались травмированы, четверо погибли. Следствие выяснило, что два руководителя и фактический собственник двух частных организаций, кто делал ремонт на обрушившемся участке крыши, провели его с нарушениями. Также, по версии следствия, один из обвиняемых – инженер по техническому надзору – не следил за состоянием обрушившегося здания.

В декабре 2017 года Следственный комитет предъявил обвинение трем лицам по по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.10.18

Четыре человека погибли в ДТП на Серовском тракте (ФОТО). / Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). / Новую транспортную схему Екатеринбурга начнут готовить с ближайшего понедельника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»