В середине недели в Екатеринбург вернется тепло

В Екатеринбурге с середины недели начнется потепление, сообщает Гидрометцентр России. В понедельник днем будет довольно прохладно ‒ воздух прогреется только до +3 градусов, но уже во вторник ожидается до +7. В среду и четверг синоптики обещают до +10 градусов, а к пятнице распогодится до +12. Затем вновь начнется похолодание. В субботу столбики термометров поднимутся только до +7, а в воскресенье ‒ до +3 градусов.

Ночных заморозков на этой неделе не ожидается, самой холодной будет ночь с понедельника на вторник ‒ до +1 градуса. Со вторника по субботу не исключены небольшие дожди, а в воскресенье выглянет солнце.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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