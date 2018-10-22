Спасатели с собаками ищут потерявшихся людей в лесу – фоторепортаж

Сегодня в Екатеринбурге начались сборы спасателей-кинологов. Как передает «Новый День», в них принимают участие 16 расчетов из Свердловской и Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они пройдут аттестацию по итогам пяти дней, в каждый из которых будут выполнять определенные задания.

В понедельник кинологам и их питомцам пришлось искать в лесу потерявшихся людей. Лабрадоры-ретриверы, немецкие и бельгийские овчарки, бордер-колли и русские спаниели должны были за 20 минут обнаружить «пострадавших».

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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