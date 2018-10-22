У Первоуральска отвалилась буква «о»

Жители Первоуральска в социальных сетях публикуют фотографии курьезной ситуации, которая случилась со стелой на въезде в город. От огромных букв, составляющих название населенного пункта, отвалилась буква «о» и укатилась в сторону. «Решила свалить из Первоуральска», ‒ комментируют жители города.

«В выходные неизвестные оторвали букву «О» от стелы «Первоуральск» на въезде в город. Кому это понадобилось делать и каковы причины – неизвестно. Сегодня утром на место выехали специалисты МПО ЖКХ и вернули букву на место. На данный момент стела восстановлена», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Первоуральска.

Фото администрации Первоуральска

Со стелой в этом году уже происходили забавные случаи ‒ весной неизвестные заменили букву «у» на букву «к». Получилось «Первокральск».

Екатеринбург, Елена Сычева

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