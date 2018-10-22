Экс-глава свердловского СКР Задорин устроился в УГМК

Бывший руководитель СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин перешел на работу в одно из предприятий «УГМК-холдинга». Он стал заместителем директора по безопасности компании «Кузбассразрезуголь». Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе предприятия.

Напомним, Валерий Задорин был освобожден от руководства свердловским следственным управлением в апреле этого года. Соответствующий указ подписывал президент России Владимир Путин.

До того Задорин был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей главой СК РФ Александром Бастрыкиным на время проведения служебной проверки в прошлом году. Поводом для нее тогда стал скандал вокруг ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», работникам которого не платили зарплату. Ситуация с подачи главы государства была охарактеризована как «тагильская борзота».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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