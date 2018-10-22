Авария на сетях Нижнего Тагила: электрик погиб, Уралвагонзавод обесточен

В Нижнем Тагиле сегодня током убило электрика, который вел работы на ЛЭП. Обесточен ряд объектов Уралвагонзавода.

ЧП случилось сегодня около полудня. В Нижнем Тагиле шли плановые работы на сетях, на первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская – Салка», по какой-то причине электрика ударило током, он скончался.

Как рассказали в пресс-службе МРСК Урала, причина случившегося устанавливается. Из-за произошедшего оказалась обесточена часть Нижнего Тагила, в домах местных жителей свет есть, электричества нет на ряде объектов Уралвагонзавода – как отметили в МРСК, непроизводственных.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 22.10.18

Экс-глава свердловского СКР Задорин устроился в УГМК. / У Первоуральска отвалилась буква «о». / Спасатели с собаками ищут потерявшихся людей в лесу – фоторепортаж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»