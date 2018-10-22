Свердловские власти ещё раз попробуют продать здание «Тонуса» и акции Уралагроснабкомплекта

МУГИСО предложило заксобранию Свердловской области согласовать продажу госимущества по более низкой цене, чем планировалось ранее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по законодательству.

Первым объектом, который намерены продать власти, стало бывшее здание завода «Тонус» на улице Розы Люксембург, 62. В декабре прошлого года депутаты уже согласовывали продажу здания – за 46,4 млн рублей, но желающих купить его не нашлось. Сейчас МУГИСО предложило снизить цену до 43,3 млн. Напомним, здание – объект культурного наследия – комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина. При этом износ здания составляет от 41 до 60 %, часть конструкций вообще находится в неудовлетворительном состоянии. Вырученные от продажи средства можно будет пустить на сокращение дефицита бюджета Свердловской области. Члены комитета предложение МУГИСО одобрили.

Ещё один актив, который МУГИСО предложило уценить, это акции ОАО «Уралагроснабкомплект». Его тоже пытаются продать не в первый раз. Если раньше власти рассчитывали выручить за него 60 млн рублей, то теперь уже согласны на 48,3 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

Авария на сетях Нижнего Тагила: электрик погиб, Уралвагонзавод обесточен. / Экс-глава свердловского СКР Задорин устроился в УГМК. / У Первоуральска отвалилась буква «о». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»