На Урале поиск мест для новых салонов связи доверили компьютеру

В Свердловской области с помощью big data начали определять, где не хватает салонов связи. Оператор «Мегафон» открыл 13 новых точек в местах, которые определил компьютер.

Как рассказали в пресс-службе компании, с помощью технологии анализа больших данных были проанализированы мобильные интересы жителей, пешеходный трафик. В итоге определились 13 мест:

Верхняя Салда ул. Энгельса, 63

Заречный ул. Ленинградская, 9А

Камышлов ул. Ленина, 30

Невьянск ул. Матвеева, 10А

Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 56

Первоуральск, ул. Космонавтов,13

Екатеринбург: ул. Космонавтов, 86 (возле «Белка-Маркета»); ул. Билимбаевская, 15; ул. 8 Марта,46 (ТРЦ «Гринвич»); ул. Карла Либкнехта, 22/1; ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»), ул. Восточная, 158; ул. Кузнецова, 2А.

«Безлимитный интернет – самый частый запрос, с которым свердловчане обращаются к нашим консультантам в салонах. Теперь, чтобы пользоваться полным безлимитом, 70 % наших новых абонентов подключают тарифы «Включайся». Смотрите фильмы, играйте, слушайте музыку онлайн без ограничений с самым быстрым мобильным интернетом в России», – рассказала Светлана Жмура, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Свердловской области.

Всего в Свердловской области работает 93 салона связи «Мегафон», ежемесячно их посещают около 600 тысяч человек. Жителей обслуживают консультанты, которые проходят профессиональную подготовку и обучение от телеком-экспертов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

На строительство конгресс-холла выделят ещё 2,6 млрд бюджетных рублей. / Аудиторы признали обоснованными траты на ВСМ Екатеринбург ‒ Челябинск. / Свердловские власти ещё раз попробуют продать здание «Тонуса» и акции Уралагроснабкомплекта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»