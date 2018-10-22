В Академическом районе представлен план застройки березовой рощи

Застройщик «Атомстройкомплекс» представил один из последних вариантов схемы генплана седьмого квартала Академического микрорайона. В проект включены жилые дома, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько паркингов, два детских сада и две школы. На месте Березовой рощи появится благоустроенный парк площадью 6 гектаров, где появятся различные детские и взрослые игровые площадки.

Седьмой квартал планируется обустроить в периметре улиц Краснолесья – Чкалова – Вонсовского – Мехренцева. Согласно генплану, здесь будет построено несколько жилых высоток – один 33-этажный дом и 16 домов высотой в 27 этажей. Они могут быть отдельными или входить в комплексы с переменной этажностью. Значительная территория отведена под две школы каждая на 1 250 человек, а также на два детских сада по 300 человек. Между ними – здание ФОК и стадион с футбольным и баскетбольным полями.

Решить проблему с парковками застройщик предлагает при помощи четырех наземных паркингов по 500 машиномест. Два пятиэтажных паркинга будут расположены на улице Вонсовского, два шестиэтажных – на улице Краснолесья. В схеме квартала указано, что рядом с паркингами будут небольшие торговые центры.

Кроме того, новый квартал Академического будет обслуживать собственная котельная мощностью 40 МВт – она указана на генплане рядом с одним из паркингов. Также на улице Вонсовского запроектирована остановка общественного транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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