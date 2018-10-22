Готовящийся к открытию памятник военному контрразведчику замотали в «паранджу» (ФОТО)

Новый екатеринбургский памятник, который будет открыт в ближайшее время, замотали в темную ткань, полностью скрывающую его очертания.

Как сообщили РИА «Новый День» горожане, раньше памятник, посвященный военным контрразведчикам, был завернут в белую ткань наподобие зимнего маскировочного костюма. Теперь закутанный монумент скорее напоминает восточную женщину в парандже.

По мнению горожан, памятник будет открыт либо 5 ноября – в День военного разведчика, либо 19 декабря – в день 100-летия советской военной контрразведки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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