На Урале мошенница получила 5 лет колонии за лечение болезней по телефону

Ирбитский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летней жительнице Каменска-Уральского Вере Жуковской, предлагавшей нетрадиционные медицинские услуги. Женщина проводила «лечение» по телефону, выманивая у своих жертв деньги и бытовые вещи.

Пострадавшей от действий мошенницы стала жительница Ирбита. Подсудимая в телефонном разговоре убедила горожанку, что сможет избавить ее от заболеваний при помощи бесед и обрядов «на расстоянии». С мая по октябрь 2017 года потерпевшая передала Жуковской более 230 тысяч рублей. Кроме того, она оформила на себя несколько кредитов на сумму более 160 тысяч рублей, чтобы купить бытовую технику – телевизор, мобильный телефон, электрическую плиту. Новые вещи тоже передавались «целительнице» в качестве оплаты.

В отношении Веры Жуковской было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере». Суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы, а также частично присоединил неотбытое наказание по другому приговору за аналогичное преступление. Таким образом, по совокупности осужденная получила пять лет колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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