В Екатеринбурге выставили чучела бегемотов, антилоп, медведей – минприроды решило пропагандировать элитную охоту на диких животных (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся Первый трофейный форум, который был организован при поддержке правительства Свердловской области. На мероприятии участникам и гостям продемонстрировали черепа, шкуры и чучела убитых животных.

Охотничьи трофеи

Соорганизатор форума Алексей Фисенко представил свою большую коллекцию убитых экзотических зверей из Африки: чучела бегемотов, зебр, крокодилов и антилоп. Охотник говорит, что подобные мероприятия необходимы для знакомства людей с трофейной охотой и её популяризации. «Бытует мнение, что это истребление, но это не так. Потому что трофейная охота подразумевает собой добычу трофейного экземпляра. То есть это не самка, это не молодая особь. Это животное, которое закончило свой репродуктивный возраст. Они уже не участвуют в воспроизводстве. Поэтому какое это истребление?» – говорит Фисенко.

В рамках форума на выставке представлены также чучела, рога, и черепа животных, добытых уральскими охотниками. По словам организаторов, всего на форуме представлены около тысячи трофеев, собранных со всего света. «Цель мероприятия – показать, к чему стоит стремиться. Не просто застрелить зверя на мясо, а добыть животное с высокими трофейными качествами. Это особая охота. Это элита охотничья. Я считаю, что это знаковое событие не только для Свердловской области или УрФО, но и для всей России. Подобными выставками региональная власть показывает пример отношения к охотничьему хозяйству. К той части населения, которая считает себя охотниками. Охотники – это самая активная, самая патриотически настроенная часть мужского населения страны. Те, кому небезразлично, что происходит вокруг него, что происходит в охотугодьях, на водоеме и в лесу», – уверен заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства минприроды РФ Андрей Филатов.

В рамках первого трофейного форума охотники планируют обсудить увеличение штрафов и способы борьбы с браконьерством, говорят организаторы.

Екатеринбург, служба информации

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