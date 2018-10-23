В Свердловской области гаишники удалили с трасс полсотни пешеходов

На трассах Свердловской области сотрудники ГИБДД три дня ловили пешеходов, которые не соблюдают ПДД. Итогом стало почти 4,5 тысячи штрафов, а 59 человек полицейские удалили с дороги, чтобы те не попали под колеса машин по собственной вине.

Рейд проводился с 16 по 18 октября. За три дня на нарушении ПДД гаишники поймали 4 483 пешеходов-нарушителей, им выписали штрафы. Из них более сотни человек привлекли к ответственности из-за отсутствия световозвращающего жилета – люди шли в темное время суток по загородным трассам, но о такой мере безопасности не подумали. 59 пешеходов, которые находились на трассе с риском для жизни, полицейские увели с дороги.

«Госавтоинспекция Свердловской области обращается к пешеходам с просьбой в осенний период времени максимально использовать на одежде световозвращающие элементы, надевать яркую и заметную одежду; в обязательном порядке проверить наличие у детей световозвращающих элементов на одежде и на рюкзаках, если их маршрут предполагает движение в сумерках и в тёмное время суток; водителям быть крайне внимательными при проезде мест, предназначенных для перехода пешеходов и при движении по загородным трассам, при ДТП на которых происходят самые тяжелые ДТП, вплоть до летального исхода», – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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