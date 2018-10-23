Трассу Екатеринбург – Пермь перекроют в ночь на 25 октября

Екатеринбург, Октябрь 23 (Новый День, Елена Сычева) ‒ В ночь со среды на четверг будет перекрыто движение по трассе Р-242 между Екатеринбургом и Пермью. На 335-м километре дороги будут устанавливать надземный пешеходный переход. Движение будет полностью остановлено с 02:00 до 02:40, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

«Объезд будет организован по Старомосковскому тракту с выездами на федеральную трассу на 331 и 337 км. Кроме того, 24 октября, во время подготовки к работам проезжая часть в сторону Екатеринбурга будет сужена до одной полосы. Максимальная скорость движения транспортных средств будет снижена до 50 км/ч. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», ‒ сообщили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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