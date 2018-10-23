В Свердловской области повторно включат все сирены

В среду, 24 октября в Свердловской области состоится второй этап ежегодной проверки систем оповещения населения о ЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, в 11:30 во всех городах будут включены электросирены. «В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», – просят спасатели.

Напомним, первый этап проверки состоялся неделей раньше, 17 октября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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