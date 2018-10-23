В Академическом появится хор ветеранов

Общественники Академического получат деньги на создание хора ветеранов и проведение зимних спартакиад. Территориальное общественное объединение района выиграло конкурс на получение субсидий.

Как сообщает сайт района Академический akademekb.ru, ТОС «Академический» стал победителем городского конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). По результатам общественники района получат две субсидии на сумму свыше 314 тысяч рублей: 179 820 рублей на проект «Серебряный хор» и 135 тысяч рублей на организацию зимней спартакиады в Академическом.

Проект «Серебряный хор» будет создан на базе действующей музыкальной студии «Академ». К хору смогут присоединиться пенсионеры и ветераны, которые таким образом получат возможность организовать свой досуг. Как говорится в проекте, с участием хора в Академическом будут проходить творческие вечера. Также деньги выделят на создание условий для занятий: в бюджет включены гармонь, костюмы, микрофоны и заработная плата гармониста.

Второй проект, который получит деньги, – зимняя спартакиада. С декабря по февраль в Академическом будут организованы: лыжная эстафета, лыжная гонка среди сборных команд района, игры по хоккею среди сборных команд района, забеги на коньках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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