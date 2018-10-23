В гордуме Екатеринбурга посты замов председателей комиссий отошли депутатам СР и ЛДПР

В гордуме Екатеринбурга сегодня определились заместители председателей трех профильных комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комиссии по муниципальной собственности заместителем Михаила Вечкензина, избранного в думу от «Справедливой России», стал представитель ЛДПР Антон Гусев.

В комиссии по экономическому развитию, где руководит депутат ЛДПР Григорий Вихарев, заместителем председателя выбран эсер Антон Швалев.

В комиссии по безопасности жизнедеятельности населения будет два заместителя главного – единоросс Тимофей Жуков и выдвиженец ЛДПР Дмитрий Николаев, который получил этот пост сегодня на заседании. Напомним, что председателем является депутат «Единой России» Сергей Воронин.

Заместители глав комиссий по местному самоуправлению, бюджету и здравоохранению будут выбраны в ближайшие два дня. Примечательно, что в городской думе остается всего одна комиссия без замов – обсуждением вопросов городского хозяйства и градостроительства единолично руководит справедливоросс Александр Колесников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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