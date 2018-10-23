В Дегтярске пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

В городе Дегтярске пьяный мужчина устроил стрельбу на улице Шуры Екимовой. Об инциденте сообщили в пресс-службе свердловского управления вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось на месте ЧП, местный житель расстрелял из карабина припаркованный автомобиль «Лада», а после скрылся в своем доме.

«Сотрудники перекрыли прилегающую к дому территорию и блокировали выходы из него. На место были вызваны сотрудники ОВД. После продолжительной беседы правоохранителям удалось убедить гражданина сдаться», ‒ отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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