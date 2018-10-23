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Вторник, 23 октября 2018, 17:29 мск

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На ПНТЗ запустили автоматизированную систему мониторинга чистоты воздуха

Группа ЧТПЗ установила систему автоматизированного контроля выбросов ‒ теперь устройство будет работать на Первоуральском новотрубном заводе. Методы исследования таковы, что они полностью исключают ручные замеры. Инвестиции в проект составили 20 млн рублей.

За эти деньги на завод поставили многокомпонентный инфракрасный газоанализатор, расходометр газа, анализатор пыли. Система позволяет контролировать предельно допустимые концентрации оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ, а также определять объемные доли отделяемой воды, кислорода, температуру, абсолютное давление, скорость и расход дымовых газов.

«Система автоматизированного контроля выбросов является наилучшей доступной технологией в сфере производственно-экологического контроля. Оборудование позволит своевременно корректировать и совершенствовать технологические процессы, обеспечивая полную экологическую безопасность производства. Именно такой подход целиком и полностью соответствует актуальным и перспективным требованиям природоохранного законодательства», – пояснил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. Напомним, что запуск системы ‒ это очередной этап модернизации инфраструктуры мониторинга, которая создана за последние несколько лет на ПНТЗ. В частности, в прошлом году на заводе появилось оборудование для лабораторных исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде, а также начал работать стационарный пост автоматического мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в границе жилой застройки. В перспективе система автоматизированного контроля будет внедрена и на объектах водного хозяйства.

В целом в текущем году ПНТЗ увеличил инвестиции в природоохранные мероприятия на 20%. Эффективная деятельность предприятия в сфере охраны окружающей среды подтверждена экспертными сообществами. За последний год ПНТЗ получил более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». Одним из первых в Свердловской области завод оформил сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.

Екатеринбург, Елена Сычева

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