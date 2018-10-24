Ночью в екатеринбургском дворе горели четыре иномарки

Два автомобиля полностью сгорели, и еще два были повреждены огнем сегодня ночью в юго-западном микрорайоне Екатернбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Чкалова поступил в 04:02. На площади 10 кв. м сгорели автомобиль Ford Focus, Opel Antara, повреждены Renault Logan и Hyundai Elantra. Пожар потушен в течение двух минут.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что автомобили горели во дворе дома № 244, о чем граждане сообщили в отдел полиции № 4. Первым загорелся «Форд», от него пламя перекинулось на остальные автомобили. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает причину пожара.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.10.18

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